"Exakt so richtig": So steht Julian Zietlow zu Ex-Frau Alina

Für Julian Zietlow war die Trennung wohl der richtige Weg. Der einstige Fitnessinfluencer polarisiert derzeit so sehr wie kaum ein anderer im Netz. Nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Alina Schulte im Hoff soll er sich in Thailand einer dubiosen Sekte angeschlossen haben und sogar mit Drogen experimentieren – und das alles zusammen mit seiner neuen Partnerin. Aber Alina scheint Julian immer noch sehr am Herzen zu liegen.

In einem Instagram-Q&A fragt ein Fan, ob Julian das Gefühl habe, seine Ehe habe ihm nicht gutgetan und wie er jetzt zu Alina stehe. "Du liegst verkehrt, wenn du denkst, dass ich sie nie geliebt habe beziehungsweise nicht liebe oder etwas anders hätte laufen müssen. Ich liebe sie so sehr wie noch nie, weil ich mich vollkommen liebe", meint er. Er habe nie ein anderes Leben gewollt oder eine Maske getragen: "Es war exakt so richtig."

Alina hält sich zu den Eskapaden ihres Ex derzeit noch sehr bedeckt, doch dafür schwärmte Julians neue Freundin Kate bereits in höchsten Tönen von ihr. Sie würde ihre Vorgängerin sogar gerne umarmen: "Sie ist ein großer Teil des früheren Lebens meines Seelenverwandten. Ich liebe ihn, was bedeutet, dass ich sie in gewisser Weise auch liebe."

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow mit seiner Ex-Frau Alina

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow in seinem Haus

Anzeige

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de