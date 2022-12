Vivienne Westwood ist tot: Ihr Mann Andreas nimmt Abschied

Am Donnerstag machte eine traurige Nachricht die Runde: Die britische Modeschöpferin Vivienne Westwood (✝81) ist im Kreise ihrer Liebsten verstorben. Die Designerin prägte bis zuletzt die Modewelt und ist aus der Fashion-Welt kaum wegzudenken. Neben ihrem beachtlichen Mode-Imperium hinterlässt die Britin auch ihren geliebten Partner Andreas Kronthaler, mit dem sie auch jahrelang zusammenarbeitete. Nun nahm Andreas Abschied von seiner geliebten Vivienne.

Wie BBC berichtet, hat der Designer in einem Statement seiner geliebten Ehefrau gedacht. "Ich werde Vivienne in meinem Herzen weiter tragen. Wir haben bis zum Schluss gearbeitet, und sie hat mir viele Dinge mit auf den Weg gegeben", ließ er verlauten. Die beiden waren seit Mai 1992 verheiratet, nachdem sie sich an der Wiener Universität für angewandte Kunst kennengelernt hatten. Dort unterrichtete Vivienne Andreas im Fach Modegestaltung.

Das Modehaus der Punk-Ikone teilte vor wenigen Stunden auf Twitter mit, dass Vivienne verstorben ist. "Vivienne Westwood ist heute friedlich und im Kreise ihrer Familie in Clapham, Südlondon, gestorben. Die Welt braucht Menschen wie Vivienne, um einen Wandel zum Besseren zu bewirken", heißt es in dem Statement.

Anzeige

Getty Images Vivienne Westwood, Star-Designerin

Anzeige

Getty Images Andreas Kronthaler und Vivienne Westwood, September 2019

Anzeige

Getty Images Vivienne Westwood im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de