Für ewige Jugend: Bre Tiesi ist bereit für jeden Eingriff!

Bre Tiesi schreckt vor Schönheitsbehandlungen nicht zurück. Als eine der Mütter von Nick Cannons (42) zwölf Kindern war sie der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden – seit der vergangenen Staffel startete sie auch als Immobilienmaklerin in der Erfolgsshow Selling Sunset durch. Um in der Welt der Reichen und Schönen Bestand zu haben, ist die Influencerin offenbar bereit, einiges in Kauf zu nehmen: Bre hat sich schon zahllose Male unters Messer gelegt – und ist bereit für mehr!

"Ich habe meine Nase machen lassen, ich habe meine Brüste machen lassen, ich habe Filler gemacht, ich habe Botox gemacht, ich habe buchstäblich alles ausprobiert", verrät sie in ihrer Instagram-Story. Auch mit diversen Lasern auf ihrem Körper experimentiere Bre gerne herum – sie und ihre Freundin seien "die Versuchskaninchen für alles, was man tun kann, um zu versteinern und es für immer zu behalten." Für weitere Behandlungen scheint sie also offen zu sein.

Bre spricht gerne offen über ihre Beauty-OPs und schreckt auch nicht davor zurück, ihre Unnatürlichkeit bei "Selling Sunset" zu thematisieren. Während sie der Rapperin Saweetie (28) eine Villa zeigte, erklärte sie, dass das "einzige, was in dem Haus nicht echt ist", das künstliche Gras im Garten sei. "Außer vielleicht meine Haare und meine Brüste... und meine Nase", fügte die Mutter eines Kindes hinzu.

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi, "Selling Sunset"-Star

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Oktober 2022

Getty Images Bre Tiesi im Januar 2020 in Los Angeles

