Gleich zwei: Diese TV-Stars stoßen zu "Selling Sunset" dazu

Selling Sunset-Fans dürfen sich auf etwas gefasst machen! Die beliebte Makler-Realityshow zeigt den Alltag in der Vermittlung kalifornischer Luxus-Immobilien. Seit fünf Staffeln begeistern die Stars der Show bereits ihre Zuschauer – denn in der Glamourwelt der US-amerikanischen Westküste wird es wirklich niemals langweilig. Dafür sorgen demnächst auch zwei Neuzugänge: Diese beiden TV-Ladys werden den "Selling Sunset"-Cast nämlich bald gehörig aufmischen!

Wie das US-Newsportal Deadline nun berichtete, werden Nicole Young (52) und Bre Tiesi die neuen Gesichter der Show sein. Mindestens in den kommenden Staffeln sechs und sieben werden die beiden demnach in der Maklersendung zu sehen sein. Während man Bre eher als Schauspielerin und Model kennt, bringt Nicole schon echte Erfahrung in der Immobilienbranche mit: Mit ihren Verkäufen setzte sie bereits etwa 99 Millionen Euro um.

Vor Kurzem gab es für Bre außerdem aus einem ganz anderen Grund etwas zu feiern: Die Beauty brachte Ende Juli nämlich ein Baby zur Welt. Vater ihres Nachwuchses ist der Comedian und Achtfach-Papa Nick Cannon (41). "Ich hätte mir keinen besseren und unterstützenderen Partner wünschen können", schwärmte sie auf Instagram von ihm.

Getty Images Bre Tiesi, Model

Getty Images Nicole Young bei den Innovator Awards in NYC im November 2014

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

