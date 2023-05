Johnny Depp muss seine Amerika-Tour mit seiner Band canceln

Johnny Depp (59) muss für eine Weile pausieren! Der US-Amerikaner ist nicht nur ein gefeierter Hollywood-Schauspieler, sondern hat auch seine eigene Band. 2015 wurden die Hollywood Vampires gegründet. Neben dem zweifachen Vater besteht die Gruppe aus Rockmusiker Alice Cooper (75) und Musiker Joe Perry (72). Eigentlich stand den Männern eine Tournee in den Vereinigten Staaten bevor, doch es kam alles anders: Johnny wird bei der Tour fehlen.

Die Nachricht verkündete der 59-Jährige höchstpersönlich in seiner Instagram-Story. "Meine lieben Freunde, ich muss leider sagen, dass ich mir den Knöchel gebrochen habe, was ein Drama ist!" Laut Johnnys Ärzten solle er vorerst nicht verreisen und müsse die geplante Tournee erst einmal pausieren: "Daher tut es den Jungs und mir sehr leid, dass wir euch in New Hampshire, Boston und New York verpassen werden [...]." Die Auftritte sollen im Sommer nachgeholt werden.

Erst vor rund zwei Wochen hatte er sein großes Comeback auf dem Red Carpet gefeiert. Es war das erste Mal, dass sich Johnny nach seinem Gerichtsverfahren wieder auf dem roten Teppich gezeigt hatte. Besonders emotional: Als er für seinen Film mit Standing Ovations begrüßt wurde, hatte Johnny laut Variety auch das ein oder andere Tränchen verdrückt.

Getty Images Alice Cooper mit Johnny Depp bei einer Gala, Juli 2016

Getty Images Johnny Depp mit seiner Band The Hollywood Vampires, Mai 2019

Getty Images Johnny Depp in Cannes, Mai 2023

