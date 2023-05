Mit Tränen: Johnny Depp feiert Red-Carpet-Comeback in Cannes

Johnny Depp (59) ist wieder da. Nach dem skandalösen Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (37) hatte der Hollywoodstar sich ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Allerdings stand er vor der Kamera und spielte unter anderem König Ludwig XV. im Film "Jeanne du Barry". Der Historienstreifen sollte nun sogar die Filmfestspiele in Cannes eröffnen. Und dort feierte Johnny jetzt sein Comeback auf dem roten Teppich.

Etwa ein Jahr nach dem Gerichtsverfahren steht Johnny wieder auf dem Red Carpet. Zusammen mit seinen Co-Stars posierte er für die Fotografen und schien dabei bester Laune. Wie viel ihm dieser Auftritt bedeutete, wurde spätestens in dem Moment klar, in dem ihm sogar die Tränen kamen. Bevor sein Film das Festival eröffnen durfte, gab es Standing Ovations für ihn. Wie unter anderem Variety berichtet, rührte diese Anerkennung den Schauspieler sogar zu Tränen. In einem Video wischte er sich mit einem glücklichen Lachen und einer dankenden Geste über die Augen.

Passend zum Anlass suchte Johnny sich einen eleganten Look aus, der ihm eine selbstsichere Ausstrahlung verlieh. Seinen etwas verwegenen Piratenlook, den die Fans noch aus früheren Zeiten kennen dürften, behielt er aber in einigen Details bei. Fast an jedem Finger steckte ein silberner Ring. Die Haare hatte er zu einem Pferdeschwanz gebunden und die Augen bedeckte kurzzeitig eine coole Sonnenbrille.

Anzeige

Getty Images Johhny Depp und Maïwenn, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Diego Le Fur, Maiwenn, Johnny Depp und Pierre Richard, Cast aus "Jeanne du Barry"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de