Nach erstem Treffen: Kaley Cuoco wollte Babys mit ihrem Tom!

Kaley Cuoco (37) war sich von Anfang an sicher! Seit 2022 ist die The Big Bang Theory-Darstellerin mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) zusammen. Ende März 2023 durften die beiden Turteltauben dann ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ihre kleine Tochter Matilda ist der ganze Stolz des Paares und brachte sie offenbar noch enger zusammen. Doch Kaley war ohnehin direkt hin und weg von Tom – und sah in ihm den Vater ihrer Kinder!

Im Interview mit Emmy plaudert der TV-Star nun ein wenig aus dem Nähkästchen. Als sie Tom 2022 das erste Mal traf, war sie sich sofort sicher, dass er ihr zukünftiger Partner sein wird. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, ich möchte ein Kind mit dir haben'", erinnerte sich Kaley. Vor Tom habe sie eigentlich nicht unbedingt den Wunsch gehegt, mal eigenen Nachwuchs zu bekommen. "Als junges Mädchen habe ich davon geträumt, aber ich habe mich auf meine Karriere konzentriert", erklärte 37-Jährige.

Zwischen Kaley und Tom läuft es augenscheinlich prächtig. Planen sie deshalb schon bald den nächsten Schritt zu gehen? "Kaley und Tom haben es nicht eilig, sich zu verloben. Sie sind einander und ihrer Familie verpflichtet und das reicht ihnen im Moment", hatte ein Insider gegenüber US Weekly dazu behauptet.

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

Getty Images Kaley Cuoco im Mai 2023

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Januar 2023

Hättet ihr gedacht, dass Kaley nach dem ersten Treffen wusste, dass sie Kinder mit Tom will?



