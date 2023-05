Nach schwerem Unfall: Jeremy Renner paddelt über einen See

Jeremy Renner (52) ist wohl schon wieder sportlich unterwegs! Anfang des Jahres mussten seine Fans einen ziemlich großen Schock verkraften. Der Schauspieler wurde bei dem Versuch, seinen Neffen zu retten, von einem Schneepflug erwischt. Mittlerweile befindet sich der Avengers-Darsteller auf dem Weg der Besserung und hält seine Follower stets auf dem Laufenden. Der Unfallort scheint jedoch keinerlei schlechte Erinnerungen bei ihm zu wecken – dorthin kehrt Jeremy nämlich nun zurück und paddelt über einen See!

Das Wochenende des Memorial Days verbrachte der "Hawkeye"-Star am Lake Tahoe in Nevada. Dort besitzt der Filmstar ein Domizil, in dessen Nähe sich auch sein Unfall ereignet hatte. In seiner Story auf Instagram teilt Jeremy Bilder des malerischen Sees und der schneebedeckten Landschaft im Hintergrund. Dazu schreibt er: "Zuhause". Auf einem der Schnappschüsse sitzt der Schauspieler auf einem Paddleboard, während eine weitere Person für ihn das Paddeln übernimmt.

Noch während er im Krankenhaus gelegen hatte, hat Jeremy Heimweh nach dem Ort gehabt. Von dort aus hatte er ein Foto von einer schneebedeckten Landschaft geteilt und geschrieben: "Ich vermisse meinen Happy Place." Zu Deutsch also den Ort, an dem er sich glücklich fühlt – trotz seines schlimmen Unfalls.

Getty Images Jeremy Renner im April 2023

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner paddelt über den Lake Tahoe, 2023

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Rennervations"

