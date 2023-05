Nach Selbstfindung: Elliot Page ist froh, noch zu leben!

Er hat neuen Lebensmut gefasst! Der Schauspieler Elliot Page (36) hatte im Dezember 2020 seine Trans-Identität publik gemacht und sich seitdem offen über seinen Selbstfindungsprozess ausgesprochen. Seine Erfahrungen hat er mittlerweile in einem Buch niedergeschrieben, das den Namen "Pageboy" trägt. Darin spricht der Umbrella Academy-Darsteller unter anderem über psychische Probleme, Beziehungen und sein Sexleben. Nun verrät Elliot: Nach allem, was er erlebt hat, ist er froh, überhaupt noch am Leben zu sein!

Im Gespräch mit People offenbarte der Kanadier, dass der Weg seiner Selbstfindung von vielen Tiefpunkten gezeichnet war: "Es gab offensichtlich sehr schwierige Momente. Ich habe das Gefühl, dass ich es in vielerlei Hinsicht kaum geschafft habe. Aber heute bin ich einfach ich selbst und dankbar, dass ich hier bin und lebe und einen Schritt nach dem anderen mache." Nichtsdestotrotz sei sich Elliot seiner privilegierten Position durchaus bewusst und wolle seine Reichweite dafür nutzen, anderen Betroffenen Mut zu machen.

Erst vor Kurzem hatte der Schauspieler ein oberkörperfreies Bild von sich gepostet. Dazu hatte er geschrieben, wie dankbar er für die Möglichkeiten der Geschlechtsangleichung sei: "Es fühlt sich so verdammt gut an, jetzt in der Sonne zu liegen, ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben könnte, die Freude, die ich in meinem Körper fühle."

Anzeige

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

Anzeige

Instagram / elliotpage Elliot Page, Schauspieler

Anzeige

Instagram / elliotpage Elliot Page im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de