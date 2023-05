Elliot Page zeigt sich oberkörperfrei: "Ich bin so dankbar!"

Er fühlt sich wohl in seiner Haut! Der Schauspieler Elliot Page (36) machte seine Trans-Identität im Dezember 2020 publik. Seit seinem Outing spricht er offen über seinen persönlichen Weg und versucht, anderen in einer ähnlichen Situation Mut zu machen. Nun postete der Kanadier ein oberkörperfreies Selfie, das er mit emotionalen Worten kommentiert, denn: Für seine Geschlechtsangleichung ist er einfach nur dankbar!

Der Umbrella Academy-Star scheint mit sich und seinem Körper vollkommen im Reinen zu sein, seitdem er sich zu seiner Identität als Trans-Mann bekennt. Nun postete er ein Selfie auf Instagram, mit dem er seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt: "Ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben könnte, die Freude, die ich in meinem Körper fühle. Ich bin so dankbar für das, was mir die Geschlechtsangleichung ermöglicht hat." Elliot fühle sich nun endlich frei, ohne Oberbekleidung in der Sonne zu sitzen, anstatt seinen Körper weiterhin unter übergroßen T-Shirts zu verbergen.

Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass Elliot sich oberkörperfrei auf Social Media zeigt und seine Follower an seiner Transition teilhaben lässt. Nun hat der Schauspieler auch ein Buch geschrieben und betont: "Ich freue mich darauf, bald mehr von meiner Reise zu erzählen."

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

Instagram / elliotpage Elliot Page im Juni 2021

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

