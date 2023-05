Wegen Heuschnupfen: Schwangere Kisu bangt vor dem Wochenbett

Das hat sich Kisu (31) wohl anders vorgestellt! Die YouTuberin und Partner Kevin Tewe durften sich im Jahr 2019 auf die Geburt ihrer Tochter Milena freuen. Doch damit war ihre Familienplanung noch nicht getan: Im November 2022 verkündete die Influencerin voller Vorfreude, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Mittlerweile ist die Beauty überfällig, denn sie liegt schon über dem errechneten Entbindungstermin. Auf den letzten Metern muss sich Kisu jetzt auch noch mit Heuschnupfen herumschlagen, was ihr etwas Sorge bereitet.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 31-Jährige bei ihren Fans ab, nannte aber noch die Gründe für ihren Social Media freien Tag. "Dieser Heuschnupfen fühlt sich immer an wie eine Erkältung und ich bin so fertig. Erschwert irgendwie einiges", erklärte die baldige Zweifach-Mutter. Deshalb wolle sie sich erst einmal Ruhe gönnen. In Hinblick auf die Entbindung mache sie das Ganze allerdings nervös. "Mit dem Reizhusten, den ich jetzt dazubekommen habe, hab ich tatsächlich das erste Mal Respekt vor dem Wochenbett (und vielleicht auch vor der Geburt). Das tut ja schwanger schon weh", äußerte sie ihre Bedenken.

Im Allgemeinen ging es Kisu in der zweiten Schwangerschaft gesundheitlich ein wenig schlechter als in der ersten. "[Ich] war gefühlt diese Schwangerschaft so oft krank", plauderte die YouTuberin aus. Davon abgesehen gab es aber kaum Unterschiede im Vergleich zu den neun Monaten, bevor ihre Tochter Milena das Licht der Welt erblickt hat. "Die Schwangerschaft an sich war gleich", hatte sie im Promiflash-Interview verraten.

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu im Mai 2023

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

