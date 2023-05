Anne Wünsche in großer Sorge: Sie hat krass abgenommen!

Anne Wünsche (31) macht sich Sorgen wegen ihres Gewichts! Die Influencerin hat aktuell richtig viel zu tun: Sie kümmert sich nicht nur um ihren Onlineshop, ihre Nackt-Karriere auf OnlyFans und ihre drei Kinder, sondern hat jetzt auch noch ein Café eröffnet! Ihr Glitzer Café in Berlin kostete die Powerfrau bereits einige Nerven. Das wirkt sich offenbar auf ihr Gewicht aus: Anne ist besorgt, weil sie richtig viel abgenommen hat!

"Ich habe durch die letzten Wochen so krass abgenommen – das macht mir Angst. Mir passt ein Kleid, das ich ewig nicht anziehen konnte", meldet sie sich in einem hautengen grauen Fummel auf Instagram bei den Fans. Nun passe das Dress wieder perfekt, ohne die Speckrollen darunter abzuzeichnen, doch damit ist Anne gar nicht glücklich: "Ich habe voll abgenommen, Leute. Aber das ist kein gutes Abnehmen, das ist so ein Stress-Abnehmen von den letzten Wochen."

Der Gewichtsverlust komme vor allem daher, dass die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin wegen des Stresses mit dem Café das Essen völlig vergessen habe. "Ich habe zum Beispiel am Tag der zweiten Eröffnung [...] den ganzen Tag nichts gegessen. Nur einen Cakepop und am Abend habe ich mir eine Pizza bestellt und davon nur zwei Stücke gegessen. Dann ist es kein Wunder", berichtet sie besorgt. Annes Essverhalten sei überhaupt nicht gesund.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Muttertag 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

