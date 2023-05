Nach der Café-Eröffnung: Davor hat Anne Wünsche Angst!

Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (31) hatte bereits seit Wochen der Eröffnung ihres eigenen Cafés entgegengefiebert – und am Sonntag war es endlich so weit: Die Influencerin eröffnete voller Freude im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg das sogenannte Glitzer Café. Aber hat Anne nach der Eröffnung ihres eigenen Bistros auch Ängste? Promiflash hat bei der frischgebackenen Café-Besitzerin nachgefragt...

"Die große Angst ist halt, dass keiner kommt, dass es ihnen nicht schmeckt", betonte Anne am Sonntag im Rahmen der Eröffnung im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Bis jetzt ist die Resonanz sehr, sehr gut und positiv, aber man weiß halt nie, wie es im Alltag ist." Sie habe Sorge, die ganze Arbeit letztendlich umsonst in das Projekt gesteckt zu haben. "Aber ich werde nicht aufgeben", stellte sie klar.

Anne machte zudem auch kein Geheimnis daraus, wie viel ihr die Eröffnung ihres Cafés bedeutet. "Das ist wirklich... Das kann ich gar nicht mit Worten beschreiben, weil es jahrelang einfach so eine Idee war. Aber ich glaube, so richtig fällt die Last ab, wenn man diesen Alltag drin hat – wenn man weiß, die Kunden kommen und die lieben das genauso wie du und finden das genauso lecker", erklärte sie.

Anne Wünsche im März 2023

Anne Wünsche im Februar 2023

Anne Wünsche, Influencerin

