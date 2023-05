Café und Co.: Wie schafft es Anne Wünsche mit ihren Kids?

Wie wird Anne Wünsche (31) ihr Business und ihre Kids unter einen Hut bekommen? Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hatte sich im Laufe der vergangenen Jahre ein ziemlich erfolgreiches Business aufgebaut. Neben einem eigenen Onlineshop und einem OnlyFans-Account eröffnete die Dreifachmama auch noch ihr eigenes Café in Berlin. Promiflash verriet Anne, wie sie plant, das alles zu koordinieren.

Promiflash traf die 31-Jährige bei der Eröffnung ihres Glitzer Cafés. Dort gestand sie ein: "Ich habe keine Ahnung, wie ich das unter einen Hut kriege, weil ich kriege das nicht mal so unter einen Hut, es ist super anstrengend." Doch Anne habe eine Nanny, welche ihr enorm helfe. Außerdem wisse sie, wofür sie sich anstrenge: "Man hat ja ein Ziel vor Augen. Ich mache das Ganze für meine Kinder, das ist eine Riesenmotivation, weil die sollen später einfach auch etwas haben, ich will denen was bieten können."

Anne könne sich sogar vorstellen, in Zukunft weitere Läden zu eröffnen: "Ich muss erstmal gucken, wie das hier anläuft, wie das wirklich läuft. Und dann natürlich, die Idee ist da, einfach noch mal größer zu werden und dann halt mit der Kinderspielecke."

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern in Dubai

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de