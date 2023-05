Cardi B half Mann Offset, seine Drogensucht zu überwinden

Cardi B (30) war Offset (31) eine große Stütze. Die beiden Rapper gehen seit mehreren Jahren durch dick und dünn und schritten 2017 sogar vor den Traualtar. Ihre Liebe zueinander erweiterte das Musik-Duo mit der Geburt seiner beiden Kinder Kulture Kiari (4) und Wave Set (1). Trotz alledem mussten die Beauty und ihr Liebster einige Hürden überwinden, denn der "Clout"-Interpret war lange Zeit drogen- und alkoholabhängig. Doch Cardi war stets an Offsets Seite und half ihm da durch.

Im Interview mit Variety öffnete sich der fünffache Vater und sprach über seine Vergangenheit. "Ich habe meine ganze Karriere lang getrunken. Es hat zwar meinen Geist geöffnet, aber ich dachte nie, dass es mir hilft, etwas zu erschaffen", erklärte der 31-Jährige. Mittlerweile habe er das Gefühl, seine Alkohol- und Codeinsucht endlich hinter sich gelassen zu haben – seine Frau spielte dabei eine wichtige Schlüsselrolle. "Sie hat mir immer den Rücken gestärkt, ob richtig oder falsch. Wir sind beide auf der gleichen Mission, uns gegenseitig besser zu machen", schwärmte der Rapper von seiner besseren Hälfte.

Auch Cardi weiß, was sie an Offset hat. "Was ich an meinem Mann schätze, ist, dass ich weiß, dass er sich um mich und unsere Familie kümmert, egal welches Problem ich persönlich oder beruflich habe", sprach die "Up"-Interpretin über ihren Liebsten in hohen Tönen und kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich weiß, dass ich einen Mann habe, der mir wirklich den Rücken stärkt."

Instagram / offsetyrn Offset, US-Rapper

Getty Images Offset und Cardi B im Februar 2023

Instagram / iamcardib Cardi B im April 2023

