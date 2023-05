Cast komplett: Das sind die "Bauer sucht Frau"-Singles 2023!

Sie wollen bei Bauer sucht Frau endlich die große Liebe finden! Fünf Kandidaten der 19. Staffel wurden bereits vorgestellt. Pferdewirtin Carolin, Pferdehalterin Alexandra und Geflügelbäuerin Stefanie hoffen, in der Flirtshow endlich ihrem Mister Right zu begegnen. Der vorwiegend vegan lebende Bauer Christoph und der Mutterkuhhalter Henrik wollen sich ebenfalls Hals über Kopf verlieben. Neben ihnen sind aber auch diese zehn Singles dabei!

Der Milchbauer André hatte bisher nur wenig Glück in der Liebe. "Ich verliebe mich oft in die Falsche", bedauert der 33-Jährige gegenüber RTL. Seine Traumfrau sollte Verständnis für die Landwirtschaft haben, offen und humorvoll sein sowie Spaß an gemeinsamen Kochabenden haben. "Ich bin treu, liebevoll, ich bin ein Beziehungsmensch, verbringe gerne Zeit zu zweit", betont der hübsche Maschinenführer. Der Viehwirt Daniel hat ebenfalls klare Vorstellungen. Der 26-Jährige hofft, eine witzige, lockere, aber auch zielbewusste Frau zu finden: "Mir ist wichtig, dass man im Leben auch was erreichen will und nicht nur chillen will." Der Teilnehmer Philipp hat mit 24 bereits eine steile Karriere hingelegt. Der Ackerbauer führt ein Lohnunternehmen und möchte eine Frau, die ihn bei der Arbeit unterstützt: "Sie braucht einfach Verständnis für das, was ich hier mache. Dann ist alles in Ordnung." Steffens Auserwählte sollte sich auch mit seiner Leidenschaft für schnelle Autos anfreunden können. Der selbst ernannte "Lamborghini-Bauer" sucht zudem jemanden, der romantisch, humorvoll und fröhlich ist.

Dem Schafzüchter Hannes ist hingegen eher die Familienplanung wichtig. "Drei [Kinder] wären toll", erzählt der 23-Jährige. Stephan (31) hat offenbar ähnliche Ziele: "Es wird Zeit, dass eine Frau in mein Leben kommt und man gemeinsam das Leben gestaltet. Ich möchte mich wirklich verlieben." Auch Patrick sucht bei "Bauer sucht Frau" nach der Mutter seiner Kinder. Sie sollte tierlieb, locker, lebensfreudig, sportlich aktiv und im Idealfall Nichtraucherin sein, erzählt der 27-Jährige.

Zu den älteren Teilnehmern der Staffel gehört unter anderem Dietrich-Max-Helmut. Der Brandenburger hat vier Pferde, die er jeden Tag auf verschiedene Wiesen in der Nachbarschaft ausführt. "Ich unterhalte mich gerne, und wenn wir gemeinsam die Arbeit hier erledigen, dann haben wir schnell viel Freizeit und können gemeinsam etwas unternehmen", schlägt der 69-Jährige seinen potenziellen Bewerberinnen vor. Der 65-jährige Hans hat ebenfalls eine große Leidenschaft für Pferde und freut sich mit seiner Traumfrau auf Abende zu zweit. Er war bereits 30 Jahre lang verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Der Bullenzüchter Siegfried wünscht sich von seiner Bewerberin, dass sie Kinder mitbringt. "Es wäre schön, eine Frau kennenzulernen, die schon Kinder hat, die später auch den Hof weiterführen", erklärt der 63-Jährige.

