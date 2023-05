Chrissy Teigen teilt süßes Video von Tochter Estis Gekicher

Chrissy Teigen (37) geht in ihrer Rolle als Mutter total auf. Das Model und sein Mann John Legend (44) sind Anfang dieses Jahres zum dritten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Esti Maxine erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält die Beauty ihre Fans mit ihrem Familienalltag auf dem Laufenden und teilt ab und an niedliche Momente mit ihren Sprösslingen – wie nun auch wieder: Chrissy zeigt sich jetzt dabei, wie sie Esti zum Lachen bringt!

Auf Instagram postete die dreifache Mama einen supersüßen Clip: In dem Video ist zu sehen, wie die Kleine in einem Strampler mit Blumen in einem Babybett liegt und gebannt ihre Mutter ansieht. Die 37-Jährige hält das Mädchen wiederum an den Beinen und bringt sie mit dem Wort "Yey" und sachten Schüttlern zum Lachen. "Baby-Kichern ist das Beste", schwärmte die Mutter von Estis herzhaftem Lachen.

Kurz zuvor hatte Chrissy noch Bilder von allen drei Kids mit ihren Fans geteilt. Auf einem der Schnappschüsse steht ihre Tochter Luna (7) vor der Kamera und blickt dabei nachdenklich in die Ferne. Auf einer anderen Aufnahme sitzt Sohnemann Miles (5) auf einem Sofa, während er stolz seine Schwester Esti hält.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Esti

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / chrissyteigen Miles und Esti im Mai 2023

