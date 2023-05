Total süß! Chrissy Teigen teilt neue Fotos ihrer drei Kids

Ihre Kinder sind Chrissy Teigens (37) ganzer Stolz! Das US-amerikanische Model und sein Mann John Legend (44) durften bereits drei gemeinsame Kids auf der Welt begrüßen: Nach ihrer Tochter Luna Simone (7) und ihrem Sohn Miles Theodore (5) bekamen die beiden Anfang 2023 die kleine Esti Maxine. Seither gewährt die TV-Persönlichkeit ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Dreifach-Mama. Jetzt präsentiert Chrissy ihrer Community neue Fotos von ihrer Rasselbande!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Chrissy nun zwei niedliche Schnappschüsse, auf denen ihre Kids zu sehen sind. Auf dem ersten Foto schaut ihre Tochter Luna in die Ferne und strahlt dabei bis über beide Ohren. Auf dem zweiten Pic kuschelt sich die kleine Esti auf der Couch an ihren großen Bruder Miles. "Einfach ein paar Sachen", betitelt die stolze Mama die Fotoreihe kurz und knapp.

Doch damit noch nicht genug! Zusätzlich zu den süßen Bildern teilt Chrissy auch einen Brief, den offenbar eines ihrer Kinder für sie geschrieben hat – und die Nachricht dürfte das Model zum Schmelzen gebracht haben. "Ich liebe meine Mama so, so sehr", heißt es in dem Text nämlich unter anderem.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / chrissyteigen Miles und Esti im Mai 2023

Instagram / chrissyteigen Ein Brief von Chrissy Teigens Kindern

