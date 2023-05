"Freundschaft, dann Liebe": Florian Silbereisen ist vergeben

Florian Silbereisen (41) hat eine Frau an seiner Seite! Am Pfingstmontag wurde der Schlagerstar beim Turteln auf seinem Boot erwischt. Bei seiner Begleitung handelt es sich wohl um seine Freundin Sara Hentschel. Die beiden sollen bereits seit über anderthalb Jahren zusammen sein und seit rund einem Jahr unter einem Dach leben. "Bei Flo und Sara wurde in kleinen Schritten aus einer Bekanntschaft Freundschaft und dann Liebe", verriet ein Freund des Paares Bild.

