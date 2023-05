Julian Claßen gibt erstes Statement zu den Krisengerüchten

Klärt Julian Claßen (30) endlich die Lage? Seit einem Jahr hat der Influencer nun schon eine neue Frau an seiner Seite: Tanja Makarić (26). Zuvor war der Internetstar mit der YouTuberin Bibi Claßen (30) verheiratet gewesen, mit der er zwei Kinder hat. Doch nun scheint auch sein neues Liebesglück zu bröckeln. Der Zweifachpapa hat sämtliche gemeinsamen Bilder mit seiner Freundin von seinem Profil gelöscht und das Internet damit die letzten Tage über in Atem gehalten. Nun äußert sich Julian erstmals zu den Gerüchten um eine mögliche Krise!

Bezüglich der Situation um ihn und seine Liebste kursierten zahlreiche Spekulationen im Netz – die könne Julian überhaupt nicht nachvollziehen. "Ich verstehe eure Ungeduld, aber daran kann ich in der Sekunde nichts ändern", klärt der YouTuber in einem Statement in seiner Instagram -Story auf. "Wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird nichts mit irgendwelchen Absichten gemacht", fügt er zudem hinzu und bezieht sich wohl auf die Vorwürfe, dass es sich bei der Aktion bloß um Promo handele. Der 30-Jährige fügt hinzu: "Es passiert gerade sehr viel und unter anderem auch der Umzug ins neue Haus."

Nach ihrer Trennung von Julian war es erst einmal ruhig um Bibi geworden. Nun scheint die Zweifachmama in den sozialen Medien jedoch wieder aktiv zu sein – genau ein Jahr nach ihrem letzten Posting. Einige Fans vermuteten einen Zusammenhang mit Julian und Tanjas potenzieller Liebeskrise. "Die wollen nur Aufmerksamkeit, weil Bibi zurück ist, mehr nicht", kommentierte eine Leserin unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram.

Julian Claßen und seine Freundin Tanja Makarić

Julian Claßen und Tanja Makarić im Oktober 2022

Julian und Bianca Claßen im November 2016

