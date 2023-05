Fans sicher: Julian Claßen und Tanja stecken in einer Krise

Die Fans haben wohl eine klare Meinung! Seit einem Jahr hat Julian Claßen (30) nun schon eine neue Frau an seiner Seite: die Influencerin Tanja Makarić (26). Zuvor war der Internetstar mit der YouTuberin Bibi Claßen (30) verheiratet gewesen, mit der er zwei Kinder hat. Doch nun scheint auch sein neues Liebesglück zu bröckeln. Der Zweifachpapa hat sämtliche gemeinsame Bilder mit seiner Freundin von seinem Profil gelöscht. Die Promiflash-Leser nehmen an, dass Julian und Tanja in einer Krise stecken!

Im Rahmen einer Promiflash-Umfrage stimmten 5.616 Personen [Stand 29. Mai, 07:09 Uhr] darüber ab, was das Löschen der Pärchenbilder wohl zu bedeuten hat. 3.851 Leser und mit 68,6 Prozent die deutliche Mehrheit vermuten eine Liebeskrise bei Julian und Tanja. 1.765 Leute und somit 31,4 Prozent glauben eher nicht, dass etwas Derartiges dahintersteckt.

Nach ihrer Trennung von Julian war es erst einmal ruhig um Bibi geworden. Nun scheint die YouTuberin in den sozialen Medien jedoch wieder aktiv zu sein – genau ein Jahr nach ihrem letzten Posting. Einige Fans vermuten nun einen Zusammenhang: "Die wollen nur Aufmerksamkeit, weil Bibi zurück ist, mehr nicht", kommentiert eine Leserin unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram.

