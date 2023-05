Justin Bieber trägt seine Liebste Hailey Bieber auf Händen

Sie ist die Eine für ihn! Justin Bieber (29) und seine Frau Hailey Bieber (26) sind bereits seit 2018 verheiratet – und wie es scheint, verliebt wie am ersten Tag. Die Turteltauben stehen sich auch in schweren Zeiten stets zur Seite. So auch als Hailey im vergangenen Jahr einen leichten Schlaganfall erlitt oder als Justin eine Gesichtslähmung erfuhr. Da haben sie sich wohl eine Auszeit vom harten Leben verdient. Justin trägt seine Liebste im Frankreich-Urlaub auf Händen!

Via Instagram teilt Hailey mehrere Schnappschüsse und Clips, die zeigen, wie gut es sich das Paar in Europa gehen lässt. In einem Video trägt ihr Partner die Laufsteg-Beauty behütend über den Rasen – und lässt seine Muckis spielen. Die beiden scheinen währenddessen mächtig Spaß zu haben und Justin singt wohl bestens gelaunt vor sich hin. Seine Frau strampelt gekonnt mit ihren Beinen.

Schon vor wenigen Tagen gewährte die Blondine ihren Followern Einblicke in ihren Europa-Urlaub. Auf den Schnappschüssen posiert sie sexy im Bikini und trägt ein weißes Shirt mit der Aufschrift: "Hast du Milch?" Die Aufnahmen betextete sie mit den Worten: "Ich weiß nur, dass ich den besten Sommer meines Lebens haben werde."

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber während ihres Frankreich-Urlaubs

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Met Gala 2021

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Mai 2023

