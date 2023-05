Müller und Co.: Bayern-Spieler machen Meisterschale kaputt

Das war wohl etwas anders geplant. Am Wochenende hat der FC Bayern München zum elften Mal in Folge die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen. Überschattet wurde der Sieg allerdings von dem Rauswurf von Oliver Kahn (53) und Hasan Salihamidžić (46). Vor allem der einstige Torwart hat seine Kündigung wohl alles andere als gut aufgenommen. Die Spieler feierten trotzdem ausgelassen – sogar so sehr, dass ein kleines Missgeschick passierte.

Im Laufe der Feier nahm die Meisterschale nämlich einen leichten Schaden. Ein äußerer Teil der Vorrichtung für die Gravur der Teamnamen sei abgebrochen. Das ist aber wohl nicht weiter schlimm, denn es handelte sich angeblich nur um die Kopie der Schale. "Ich glaube, das ist noch die Kopie. Weil es ist schon ein Stück abgebrochen! Das Teil ist gerade eben hier abgefallen. Ist halt Verschleiß", sagte Joshua Kimmich (28) der Bild nach der Feier.

Keinen Grund zum Feiern hatte hingegen der BVB, der den Meistertitel wieder einmal knapp verpasste. Vor allem für Marco Reus (33) war es besonders hart. Trotzdem dankt der Kicker den Fans. "Eure Reaktion nach dem Spiel hat mich emotional komplett überwältigt. Ich war sprachlos und im ersten Moment auch total verloren. Ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen", widmete er den Fans emotionale Worte.

Getty Images Sydney Lohmann und Joshua Kimmich mit den Meisterschaftsschalen

Getty Images Der FC Bayern München feiert die Meisterschaft

