Neue Bilder: Laura und der Wendler shoppen Babyklamotten

Sie sind in den letzten Vorbereitungen! Im Februar überraschten Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) ihre Fans mit einer Knaller-Nachricht: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem gibt die Influencerin nur vereinzelt Einblicke in ihrer Schwangerschaft – primär auf ihrem OnlyFans-Account. Doch nun gibt es ein neues Lebenszeichen der zwei: Promiflash liegen exklusiv Bilder vor, die Laura und den Wendler beim Shoppen von Babyklamotten zeigt!

Ein Promiflash-Insider erwischte die zwei vor wenigen Tagen in einer Mall in Florida. Mit einer ziemlich großen Kugel flanierte die 22-Jährige an der Seite ihres Gatten als Erstes zu einem Fast-Food-Lokal. Nach der Stärkung ging es für die zwei in einen Kindermodeladen. Dort schaute sich das Paar vor allem Babysachen in der Jungenabteilung an. Die beiden sollen auch fündig geworden sein. Ist das damit die Bestätigung, dass die zwei einen kleinen Sohn erwarten?

Bereits vor Kurzem waren Gerüchte aufgekommen, dass die zwei einen Jungen bekommen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher aber noch nicht. Laura hatte nur verraten, dass sie sich mit dem Geschlecht nicht überraschen lassen wollen. "Wir wissen es schon eine ganze Weile", hatte sie Instagram-Story preisgegeben.

Privatmaterial Laura Müller und Michael Wendler, Mai 2023

Privatmaterial Michael Wendler, Mai 2023

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

