Erwarten Laura Müller und der Wendler etwa einen Jungen?

Ist damit schon alles verraten? Erst kürzlich hatten Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) verkündet, dass sie zum ersten Mal ein gemeinsames Kind erwarten. Nun will Bild auch wissen, auf was der Schlagersänger und seine Frau sich freuen dürfen: Ein Augenzeuge habe gesehen, wie die zwei Babysachen gekauft haben – und dabei nur zu Artikeln für Jungs griffen! Bislang hüllten sich die TV-Stars allerdings noch in Schweigen und wollen das Geschlecht noch nicht bekannt geben.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de