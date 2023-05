So war es für Katherine Markov am GNTM-Set mit Heidi Klum

Katherine Markov war begeistert von Heidi Klum (49). Die Flensburgerin nahm an der diesjährigen Staffel Germany's next Topmodel teil. In der vergangenen Folge musste sie die Modelshow jedoch verlassen. Doch Modelmama Heidi machte ihr Mut, an der Karriere auf dem Laufsteg dranzubleiben. Und die Blondine hat nur gute Erinnerungen an das Topmodel, wie sie Promiflash verrät. "Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie an irgendjemanden erinnert", vermutet Katherine.

