Katherine Markov verrät: So war es mit Heidi am GNTM-Set!

Sie äußert sich ehrlich! Katherine Markov konnte im Rahmen von Germany's next Topmodel für einige Wochen ihr Können unter Beweis stellen. Doch in der aktuellen Folge überzeugte sie wohl nicht genug und Heidi Klum (49) verabschiedete sich von der Flensburgerin. Doch das fiel der Modelmama augenscheinlich alles andere als leicht. Im Talk mit Promiflash äußert sich Katherine nun: So empfand sie Heidi am GNTM-Set!

Gegenüber Promiflash schildert die 20-Jährige, dass die Kandidatinnen mit Heidi wohl nur dann Kontakt haben, wenn dies auch im TV zu sehen ist. Aber sie meint: "Ich hatte das Gefühl, dass sie mich mag, so als Person. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie an jemanden erinnert." Entgegen manchen Behauptungen habe die Blondine das Topmodel nie gemein erlebt. Sie fährt fort: "Ich fand das auch so schön, wie herzlich sie mich verabschiedet hat."

Dass es für Katherine schlussendlich nicht gereicht hatte, empfand sie selbst natürlich auch als schade. Aber ihr Rauswurf kam wohl nicht sehr überraschend. Sie sagt: "Ich habe mir schon fast gedacht, dass ich die Schwächste diese Woche bin."

Instagram / katherine.markov Katherine Markov, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / katherine.markov Katherine Markov, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Katherine Markov bei GNTM 2023

