Zeitlose Beauty: Model Cindy Crawford posiert im Sommer-Look

Sie ist und bleibt ein Supermodel! Cindy Crawford (57) machte sich in den 90er-Jahren in der Fashion-Szene einen Namen und war auf keinem Laufsteg wegzudenken. Die Brünette galt lange Zeit sogar als eines der erfolgreichsten Models überhaupt. Auch ihre Tochter Kaia Gerber (21) weiß sich in Pose zu werfen und trat in ihre Fußstapfen. Doch, dass es auch Kaias Mutter noch drauf hat, beweist sie jetzt: Cindy posiert gekonnt in einem auffälligen Sommerkleid!

Via Instagram teilt die 57-Jährige einen Schnappschuss von sich, auf welchem sie selbstbewusst in die Kamera lächelt. Sie trägt ein langes Kleid, welches wild bemustert ist. Einerseits ist der Stoff mit einem Leopardenmuster bedruckt, andererseits auch mit magentafarbenen Blumen. Zudem sitzt eine große braune Sonnenbrille auf Cindys Nasenflügel. Ihren Beitrag beschmückt die Beauty mit den Worten: "Ich bin bereit für ein langes Wochenende."

Ihre freie Zeit genießt die Freundin von Naomi Campbell (53) am liebsten mit ihrem Partner Rande Gerber (61), ihrer Tochter Kaia sowie deren Freund Austin Butler (31). Das Viergespann ließ sich erst vor Kurzem im Rahmen eines Doppeldates blicken. Die Turteltauben hatten sich allesamt für einen lässigen Look entschieden und machten einen entspannten Eindruck.

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford im Mai 2023

Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford im Jahr 2017

Getty Images Rande Gerber, Presley Walker Gerber, Cindy Crawford, Austin Butler und Travis Jackson im Jahr 2022

