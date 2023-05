Echte Freundinnen: Céline Dion kann auf Shania Twain zählen!

Dafür sind Freundinnen da! Die Sängerin Céline Dion (55) kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. In den letzten Wochen hatte sie allerdings vor allem mit ihren gesundheitlichen Problemen von sich reden gemacht: Weil die Kanadierin am seltenen Stiff-Person-Syndroms leidet, musste sie vor wenigen Tagen einige Tourtermine absagen, um sich mehr auf ihre Gesundheit konzentrieren zu können. Ein Insider verrät nun: Moralische Unterstützung erhält die Sängerin dabei vor allem von Country-Star Shania Twain (57)!

Wie der Insider gegenüber RadarOnline auspackt, verbinde die beiden Musikerinnen eine lange Freundschaft: "Celine und Shania stehen sich schon seit Jahren nahe. Sie haben sich im Stillen gegenseitig unterstützt und sind seit Jahrzehnten Vertraute." Anscheinend habe sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin vor allem nach dem Tod ihres Ehemannes im Jahr 2016 auf die Country-Sängerin verlassen können. Célines gesundheitliche Probleme hätten die beiden nun noch enger zusammengeschweißt: "Shania möchte, dass Celine weiß, dass sie nicht alleine ist. Denn es ist ein einsamer Kampf, den man durchmachen muss, besonders wenn man versucht, den Kampf privat zu halten."

Neben der gesundheitlichen Probleme belastet auch die Trauer um ihren Mann René Angélil (✝73) Céline weiterhin. Zuletzt hatte sie öffentlich um ihre große Liebe getrauert, der vor mehr als sechs Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Die Musikerin räumte ein, zu bereuen, dass ihr Mann nicht in ihren Armen verstorben war.

Getty Images Céline Dion, 2019

Getty Images Shania Twain im Oktober 2016

Getty Images Céline Dion, Sängerin

