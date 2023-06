Brad Pitt: Ex Angelina verkaufte Weingut-Anteil aus Rache!

Es nimmt einfach kein Ende! Von 2014 bis 2019 galten Brad Pitt (59) und Angelina Jolie (47) als echtes Traumpaar – doch spätestens seit ihrer Scheidung ist das vorbei. Denn die beiden Schauspieler liefern sich seither einen echten Rosenkrieg. Einer der Gründe für die erbitterte Schlammschlacht ist ihr gemeinsames Weingut Château Miraval. Angelina verkaufte ihren Teil nämlich einfach, ohne ihrem Ex Bescheid zu geben. Brad passte das gar nicht – zumal er davon überzeugt ist, dass sie das absichtlich tat!

Aus juristischen Dokumenten, die Page Six vorliegen, geht hervor, dass der "Bullet Train"-Star davon überzeugt ist, dass seine "rachsüchtige" Ex-Frau ihren Anteil mit voller Absicht verkaufte, um sich an ihm zu rächen. "Ihre Entscheidung, die Verhandlungen mit Pitt abzubrechen, war vorsätzlich und unter einem Vorwand", heißt es in den Unterlagen. Die beiden streiten nämlich auch erbittert um das Sorgerecht ihrer Kinder – das soll Angelina in ihrer Entscheidung, ihre 50 Prozent zu verkaufen, bestärkt haben.

Viel zu sagen haben sich Brangelina ohnehin nicht mehr. Und wenn, dann wollen sie offenbar nur deutlich machen, dass sie einander nicht mehr brauchen – vor allem Brad will seiner Ex zeigen, wie happy er ohne sie ist. "Es ist ihm scheißegal, was Angelina denkt", hatte ein Insider gegenüber Daily Mail dazu behauptet.

Anzeige

ActionPress / SplashNews.com Brad Pitt im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im November 2015

Anzeige

Glaubt ihr, dass Angelina sich mit dem Verkauf ihres Anteils wirklich an Brad rächen wollte? Ja, davon bin ich felsenfest überzeugt! Nein, das ist doch Schwachsinn! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de