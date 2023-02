Neue Liebe: Brad Pitt ist "scheißegal", was Angelina denkt!

Ihr Rosenkrieg dauert jetzt schon fast sieben Jahre! Brad Pitt (59) und Angelina Jolie (47) waren fünf Jahre verheiratet gewesen, bevor sie sich 2018 schließlich trennten. Aber das Ex-Paar streitet sich immer noch. Nun soll der Hollywood-Hottie aber eine neue Freundin haben: Ines de Ramon. Um den Schauspieler und die Schmuckdesignerin kursieren schon seit einigen Monaten Liebesgerüchte. Brad ist megahappy – was Ex-Angelina über seine neue Flamme denkt, interessiert ihn offenbar überhaupt nicht!

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail jetzt verriet, soll es der 59-Jährige mit seiner neuen Beziehung ernst meinen. Mitten im Scheidungskampf wirkt es so, als ob er seiner Ex-Frau mit der neuen Liebe eins auswischen wolle: "Es ist ihm scheißegal, was Angelina denkt. Er will sie sogar wissen lassen, dass er mit einer anderen glücklich ist", gab der Informant preis. Auch Ines' Noch-Ehemann Paul Wesley (40) würde ihn nicht kümmern: "Brad ist es egal, was Paul von ihm denkt, und auch nicht, was er davon hält, dass er mit Ines zusammen ist."

Das mutmaßliche Pärchen scheint auch keine Probleme mit dem großen Altersunterschied zu haben: Rund 30 Jahre liegen zwischen dem Oscar-Gewinner und der 29-Jährigen. Vor allem der Film-Star habe durch die neue Beziehung "mehr Energie als jemals zuvor", wie ein Promi-Kenner Us Weekly bereits erzählt hatte.

Getty Images Brad Pitt im Mai 2019

Instagram / inesdrm_brasil Ines de Ramon im Juni 2019

Getty Images Brad Pitt, "Babylon"-Premiere in London

