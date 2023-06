In Gespräch verwickelt: Prinz William mahnte Kate zur Eile

Prinz William (40) hatte keine Zeit für Smalltalk. Der britische Thronfolger und seine Frau Kate (41) waren am Donnerstag auf der königlichen Hochzeit des jordanischen Kronprinzen zu Gast. Der älteste Sohn von Könign Rania und König Abdullah II., Prinz Hussein, trat mit seiner langjährigen Partnerin Rajwa Al-Sai vor den Traualtar. Aber als die britischen Royals dem Brautpaar gratulierten, wurde William plötzlich ungewohnt ungeduldig: Er musste seine Kate zum Weitergehen animieren.

Daily Mail liegt ein kurzer Clip nach der Zeremonie vor, der zeigt, wie Kate und William den frisch Vermählten gratulieren. Während William freundlich die Hände schüttelt, begrüßen sich vor allem Kate und Rajwa sehr herzlich mit Kuss auf die Wange. Die beiden scheinen sich zu verstehen und beginnen einen kleinen Plausch. Der 40-Jährige wird dann aber sichtlich ungeduldig und es ist zu hören, wie er sagt: "Husch, Husch. Weiter geht's." Mit einer Geste macht er seiner Frau dazu deutlich, dass sie sich beeilen soll – ein ungewöhnliches Bild bei dem sonst so harmonischen Ehepaar.

Vor der Hochzeit hatten sich William und Kate auch kurz mit den Eltern des Bräutigams unterhalten. Laut einer Lippenleserin ging es in dem Gespräch wohl um die drei Kinder der beiden. "Sie waren so brav", soll Rania gesagt haben. Und König Abdulla schwelgte wohl in einer Erinnerung: "Ja, ich erinnere mich daran, es war wunderschön."

Getty Images Prinz Hussein und seine Partnerin Rajwa Al Saif im März 2023

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz William in einem Pub in Soho, Mai 2023

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der BAFTA-Verleihung im Februar 2020

