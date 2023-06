Ohne Gisele: Tom Brady verrät seine Sommerpläne mit den Kids

Tom Brady (45) hat viel vor! Der einstige Quarterback der Tampa Bay Buccaneers ist stolzer Vater von drei Kindern: Sohn John, den er mit seiner Ex Bridget Moynahan (52) teilt, und Vivian Lake (10) und Benjamin (13), die er beide mit Gisele Bündchen (42) bekommen hat. Nach der Scheidung des einstigen Traumpaars im vergangenen Jahr kümmern sie sich beide noch liebevoll um die Kids. Jetzt verrät Tom auch, was er und Gisele für den Sommer geplant haben!

Im Interview mit People plaudert der NFL-Star aus: Die Kinder haben einiges um die Ohren! "Wir fahren morgen nach Disneyland, um den letzten Schultag zu feiern. Dann fahren sie mit ihrer Mutter für ein paar Wochen nach Brasilien", erklärt Tom. Wenn sie wieder da sind, werden sie die Zeit aber wieder mit ihrem Papa verbringen – und nach Europa reisen! "Diese Kinder haben einen wirklich tollen Sommer vor sich", stellt er stolz fest.

Tom sei es wichtig, dass seine Kinder viel in der Natur sind und Aktivitäten machen. "Sie haben so viele Freunde und Cousins überall auf der Welt, also müssen wir dafür sorgen, dass sie in Verbindung bleiben, und heutzutage machen wir es halt über Smartphones und so weiter. Aber wir müssen auch einen Ausgleich zu all ihren Aktivitäten schaffen und sicherstellen, dass sie sich auch körperlich mit verschiedenen Dingen beschäftigen", führt er aus.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen mit ihren Kindern Benjamin und Vivian, Februar 2019

Instagram / tombrady Tom Bradys Kinder John, Benjamin und Vivian

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Benjamin und Vivian

