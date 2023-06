"That's my Jam": Die Kaulitz-Brüder sind im Free-TV zu sehen

Bill Kaulitz (33) und Tom Kaulitz (33) sichern sich ihren Platz im Fernsehen! Mit ihrer Band Tokio Hotel brachten die Kaulitz-Brüder die Frauenherzen in den 2000ern zum Schmelzen. Viele Jahre später sind die beiden noch immer unzertrennlich – das beweisen sie auch mit ihrer neuen Show "That's my Jam". Jetzt gibt es für viele Fans einen weiteren Grund zur Freude: Denn die Sendung wird im Fernsehen zu sehen sein – und das zur besten Sendezeit.

"That's my Jam" ist eine Adaption der gleichnamigen NBC-Show mit dem Moderator Jimmy Fallon (48). Die Sendung war bereits auf dem Streamingportal RTL+ zu sehen, doch jetzt gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Tom und Bill werden von nun an am Samstagabend zur besten Sendezeit im Fernsehen zu sehen sein.

Erst kürzlich hatten die beiden in ihrem Podcast "Kaulitz Hills –Senf aus Hollywood" ausgeplaudert, dass sie auf Tour ziemlich aneinandergeraten waren. "Bill und ich haben uns gestritten – aber so richtig!", erklärte Tom den Zuhörern. "Ich hätte gern zwischendurch mal einen Raum für mich, sodass ich mal richtig durchatmen kann. Es ist immer so eng", schilderte er die Situation.

