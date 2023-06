Tiger Woods' Ex will erneut gerichtlich gegen ihn vorgehen!

Sie gibt nicht auf! Tiger Woods (47) und seine Ex Erica Herman liefern sich derzeit eine Schlammschlacht der Extraklasse. Die beiden gingen für sechs Jahre gemeinsam durchs Leben. Ende des vergangenen Jahres soll die Beziehung dann aber in die Brüche gegangen sein. Tatsächlich warf die ehemalige Partnerin des Golfspielers ihm vor, sie sexuell belästigt zu haben. Das konnte ihm wohl bisher nicht direkt nachgewiesen werden, doch: Tigers Ex will erneut gerichtlich gegen ihn vorgehen!

Das berichtet RadarOnline. Das US-amerikanische Onlineportal meint, Erica habe darum gebeten, den Fall erneut aufrollen zu lassen. Sie erhoffe sich, dass sich das Gericht seine Entscheidung nochmals überdenkt und Tiger eine harte Strafe auferlegt. Ob die 38-Jährige mit ihrem Vorhaben durchkommt, wird sich wohl in den kommenden Monaten zeigen.

Tiger und seinen Anwälten sei seit Längerem wichtig, einen Gerichtsstreit mit seiner Ex nicht öffentlich auszutragen. Es heißt, dies vermittele den Anschein, dass Tiger etwas vertuschen wolle. Erica beklagte sich zudem darüber, dass der Profi-Golfer sie auf unangemessene Weise aus deren einstigem gemeinsamen Zuhause in Florida rausgeworfen habe.

Getty Images Erica Herman und Tiger Woods im Jahr 2022

Getty Images Erica Herman und Tiger Woods, September 2017

Getty Images Erica Herman und Tiger Woods, August 2022

