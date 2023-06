Vanessa Hudgens und ihr Verlobter singen gemeinsam Karaoke!

Das sieht nach Spaß aus! Vanessa Hudgens (34) wurde mit den Filmen der High School Musical-Reihe berühmt. Seit etwa drei Jahren geht sie mit dem Baseball-Star Cole Tucker (26) durchs Leben. Im Februar dieses Jahres hatte die Schauspielerin schließlich ihre Verlobung bekannt gegeben. Das glückliche Paar habe sogar schon mit der Planung für die Hochzeit begonnen. Die beiden genießen ihre Zeit zu zweit und sorgen auch gerne mal für Stimmung: Zusammen heizten Vanessa und Cole jetzt beim Karaoke-Singen ein!

In einem Video, das die Brünette auf Instagram gepostet hatte, performen der Sportler und sie bei einer Veranstaltung. Gemeinsam geben sie "I'm Real" von Jennifer Lopez (53) zum Besten. Dazu schrieb Vanessa: "Weil ich von meinem Verlobten besessen bin und wir echt sind." Ganz lässig singen sie den Hit vor versammeltem Publikum und haben sichtlich viel Spaß. Die Turteltäubchen sind ein eingespieltes Team und sorgen für gute Laune. Cole antwortete auf den Beitrag mit: "Was für eine Nacht, was für ein Leben."

Zuletzt wirkte das Gesangstalent etwas verzweifelt mit den Hochzeitsplanungen. "Ich weiß nicht, es ist schwierig, einen Veranstaltungsort zu finden. Ich bin wirklich ratlos", gestand die Schönheit in der "The Drew Barrymore Show". Ihrem Partner hingegen sei alles egal, solange seine Liebste glücklich ist. Allerdings zeigt das Video der Karaoke-Nacht, dass die zwei nicht viel Glamour brauchen, um gemeinsam zu glänzen.

Getty Images Vanessa Hudgens auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Cole Tucker, Baseball-Star

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

