"Ich liebe es": Vanessa Hudgens schwärmt von Verlobung

Vanessa Hudgens (34) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Seit rund drei Jahren gehen die High School Musical-Darstellerin und ihr Liebster Cole Tucker (26) gemeinsam durchs Leben. Nachdem wochenlang spekuliert wurde, bestätigten die Schauspielerin und der Sportler im vergangenen Februar aufregende News: Mit Bildern auf Social Media verkündeten die beiden Turteltauben ihre Verlobung. Wie sehr ihr das Verlobtsein gefällt, offenbarte Vanessa jetzt in einem Interview!

In einem Interview mit Today erklärte die 34-Jährige, dass es ihr "ein Gefühl der Sicherheit gibt": "Man fühlt sich so sicher. Das ist das Beste überhaupt. Ich liebe es, eine Verlobte zu sein." Auch verriet Vanessa, dass sie von Anfang an wusste, dass Cole der Richtige für sie ist: "Nach unserem ersten gemeinsamen Wochenende rief ich meine Schwester an und sagte: 'Ich glaube, ich habe gerade meinen zukünftigen Ehemann gefunden'."

Obwohl Vanessa so glücklich mit Cole war und sie wusste, dass ihr Liebster sie irgendwann heiraten würde, kam der Antrag für sie überraschend: "Ich war extrem überrascht. Wir hatten zwar darüber gesprochen, aber ich hatte nicht erwartet, dass es auf die Art und Weise und in dem Moment passieren würde, in dem es passiert ist", gab der einstige Disney-Star gegenüber People preis.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Getty Images Vanessa Hudgens mit Cole Tucker, 2022

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

