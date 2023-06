Vater mit fast 80: Robert De Niro ist "glücklich darüber"!

Robert De Niro (79) ist ein glücklicher Vater! Der Schauspieler überraschte seine Fans vor wenigen Wochen mit einer süßen Neuigkeit: Er ist ganz still und heimlich wieder Vater geworden! Gemeinsam mit seiner Partnerin Tiffany Chen begrüßte er die kleine Gia Virginia Chen De Niro auf der Welt. Das ist bereits das siebte Kind des "GoodFellas"-Stars. Nun schwärmte Robert über sein Vater-Dasein!

Der 79-Jährige war zu Gast in der Show "Today". "Es ist ein tolles Gefühl, ja", schwärmte Robert dabei. Außerdem gratulierte er seinem Schauspielkollegen Al Pacino (83), der ebenfalls in einem höheren Alter bald Vater wird. Die beiden sitzen jetzt in einem Boot: "Hört mal, Al Pacino bekommt ein Baby, das wurde mir gestern Morgen mitgeteilt, und er ist ein paar Jahre älter als ich. Gott segne ihn, ich freue mich sehr für ihn."

Die Moderatorin der Show wollte auch prompt von Robert wissen, wie es sich jetzt anfühlt, mit fast 80 Jahren noch mal Vater zu werden. "Wenn man älter ist, hat man ein Bewusstsein für bestimmte Dinge im Leben, Dynamik, alles, Familiendynamik. Man kommt nicht umhin, bestimmte Dinge zu lernen und wie man damit umgeht, das Übliche. Es ist erstaunlich, aber ich bin sehr glücklich darüber", führte er aus.

Tiffany Chen und Robert De Niro kurz nach der Geburt ihrer Tochter

Robert De Niro, Schauspieler

Robert De Niro, Mai 2023

