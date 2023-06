Wieder verliebt: Bachelor-Siegerin Utze hat einen Neuen

Angelina Utzeri schwebt wieder im siebten Himmel. Beim Bachelor hatte sich die Brünette Hals über Kopf in den Rosenkavalier David Jackson verknallt. Im großen Finale ergatterte sie dann die finale Rose – doch beim Wiedersehen verkündeten die einstigen TV-Turteltäubchen, dass sie nicht mehr zusammen seien. Stattdessen gaben David und die Zweitplatzierte Lisa Mieschke ihre Beziehung bekannt. Doch jetzt gibt es tolle Neuigkeiten: Utze ist wieder vergeben!

Gegenüber Bild plauderte die 28-Jährige jetzt über ihr neues Liebesglück. Ihr Freund heiße Andreas Schwindt und arbeite in einer Personalberatungsfirma. Obwohl der 28-Jährige inzwischen in Mannheim wohne, stammt er ursprünglich, genau wie Angelina, aus Albstadt in Baden-Württemberg. Dort trafen die beiden Anfang des Jahres in dem Restaurant von Utzes Vater aufeinander. "Ich kann bei Andreas genau so sein, wie ich bin und fühl mich verstanden und unterstützt – bei allem, was ich tue. Wir sind ein Team", schwärmte die Bachelor-Siegerin über ihren Schatz.

Auch einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex David konnte sich Utze in dem Interview nicht verkneifen. "Endlich ein Mann, der mir nicht sagt, was ich zu tun und zu lassen habe", äußerte sie kryptisch und fügte außerdem hinzu: "Wenn man erfahren hat, wie es ist, nicht frei seine Meinung sagen zu können und Dinge tun zu müssen, die man eigentlich nicht möchte, dann ist so ein Mensch Balsam für die Seele."

Instagram / utze_ Angelina Utzeri, Bachelor-Kandidatin

