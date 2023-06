Heulend auf dem Parkplatz: So lernte Iris Klein Neuen kennen

Iris Klein (56) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) durchlebte in den vergangenen Monaten ein großes Liebesdrama, denn ihr Noch-Ehemann Peter Klein (56) verliebte sich während seines Aufenthalts in Australien in Yvonne Woelke (41). Mittlerweile kann die TV-Bekanntheit aber endlich wieder positiv in die Zukunft blicken: Sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Jetzt verrät Iris auch, wo sie ihren mysteriösen Lover kennengelernt hat.

"Eigentlich war es kein guter Zeitpunkt in meinem Leben, denn ich war ja noch viel zu verletzt", erklärt die 56-Jährige gegenüber Bild. Dennoch sei es wohl kein Zufall gewesen, dass sie am 25. April auf dem Müller-Parkplatz gestanden habe. "Mir fiel diese scheiß Papiertüte runter und ich habe wieder einmal losgeheult und in dem Moment steht dieser Mann vor mir und hilft mir einfach das Waschmittel wieder ins Auto zu tragen", schildert die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin. Daraufhin habe der Unbekannte sie direkt gefragt, sich auf einen Kaffee zu treffen – der Anfang von allem.

Auch einige Details über ihren neuen Partner verrät Iris: "Er ist Deutscher und er ist fast zwei Meter groß. [...] Also ich darf nur verraten, dass er Unternehmensberater ist. Und er ist sechs Jahre jünger als ich." Mehr könne sie nicht preisgeben, denn ihr Liebster wolle nicht in der Öffentlichkeit stehen und sei nicht mal auf Social Media aktiv.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Mai 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de