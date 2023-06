Groß und jünger als sie: Iris Klein plaudert über Freund!

Iris Klein (56) packt immer mehr aus! Die TV-Bekanntheit hatte in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit durchmachen müssen. Ihr Noch-Ehemann Peter Klein (56) verliebte sich in die Schauspielerin Yvonne Woelke (41). Daraufhin folgte ein öffentlicher Rosenkrieg zwischen dem Muskelmann und seiner Ex. Doch ein Mann konnte Iris nach dem Drama wieder zum Lächeln bringen – sie ist neu verliebt. Nun verrät Daniela Katzenbergers (36) Mutter Details über ihn!

Im Gespräch mit Bild plaudert sie aus: "Er ist Deutscher und er ist fast zwei Meter groß. [...] Also ich darf nur verraten, dass er Unternehmensberater ist. Und er ist sechs Jahre jünger als ich." Iris' Neuer habe nichts mit der Öffentlichkeit zu tun – und das soll wohl so bleiben. Außerdem schwärmt die 56-Jährige: "Und er hat wahnsinnigen Humor. Ein Mann an meiner Seite braucht einfach Humor. Und den hat Peter wirklich die letzten Jahre verloren", schoss sie gleichzeitig gegen ihren Ex.

Iris und der noch Unbekannte haben offenbar auch schon große gemeinsame Pläne. Sie kaufte ein Haus in Deutschland – und daran will das Paar zusammen rumwerkeln. "Er lebt auf Mallorca und noch in einem anderen Land. Und da werden wir auch unser drittes Zuhause hin verpflanzen, denn wir haben dann ein Haus auf Mallorca und ein Haus in Deutschland", führt sie aus.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Anzeige

ActionPress Iris Klein, Mai 2023

Anzeige

Glaubt ihr, dass Iris ihren neuen Lover schon bald zeigen wird? Ja, ich bin davon überzeugt! Nee, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de