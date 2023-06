"Immer falsche Männer": Jessica Haller machte eine Therapie

Sie geht ganz offen mit dem Thema um! Jessica Haller (33) scheint ihr persönliches Familienglück gefunden zu haben. Gemeinsam mit ihrem Mann Johannes Haller (35) hat sie eine kleine Tochter namens Hailey Su. Auf Social Media zeigen sie immer wieder, was für ein eingespieltes Team sie sind. Doch vor der Ehe und der Geburt der Kleinen hatte die einstige Bachelorette schon fast die Hoffnung auf die ganz große Liebe aufgegeben. Jessica holte sich deshalb sogar Hilfe!

Im Interview mit GALA TV gibt sie tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Nach einer toxischen Beziehung bekam sie große Ängste: "Ich habe Panik bekommen, dass ich niemals den richtigen Partner fürs Leben finden werde und niemals Mama werde." Jessica fing sogar an, an sich selbst zu zweifeln. "Ich bin immer an die falschen Männer geraten, ich wurde ausgenutzt", führt sie aus. Alleine konnte sie sich nicht mehr aus ihrem Loch ziehen.

"Ich habe mir professionelle Hilfe in Anspruch nehmen müssen", gesteht Jessica. Vor Jahren habe sie einen toxischen Partner gehabt, der sie "klein gemacht" habe, sodass sie sich wertlos fühlte. Ihr Johannes ist es jetzt, der sie anfeuert und anscheinend ihr größter Fan ist. Der Unternehmer ermutigte sie auch, ihrem Hobby nachzugehen: der Musik.

Instagram / https://www.instagram.com/jessica_haller/ Jessica Haller und ihre Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Jessi, Hailey-Su und Johannes Haller

