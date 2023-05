Jessica Haller bringt ihr erstes eigenes Musikvideo raus!

Jessica Haller (33) geht den nächsten Schritt in ihrer Musikkarriere. Die Beauty war eigentlich durch ihre Teilnahme an verschiedensten Reality-TV-Formaten bekannt geworden. 2017 war sie sogar Mittelpunkt der Kuppelshow Die Bachelorette. Doch Ende des vergangenen Jahres erfüllte sie sich einen besonderen Traum. Mit "Love Will Bring You Home" wagte sie ihren ersten Versuch in der Musikbranche. Nun kündigt Jessi einen weiteren Song inklusive Video an!

Auf Instagram teilt die 33-Jährige ein Video, in welchem sie erklärt: "Gerade in den ruhigen Momenten im Leben stellt man sich die ernsthaften Fragen. Wie: 'Wer ist eigentlich da, wenn es einem nicht so gut geht?' Und darum geht es in dem Song 'When The Lights Go Out'." Die Fans der Beauty dürfen sich auf die Veröffentlichung am 2. Juni freuen.

Für "Love Will Bring You Home" musste Jessi 2022 einiges an Kritik einstecken. Fans fiel auf, dass Alexander Klaws (39) denselben Song schon mal gesungen hatte. "Ich habe gerade gelesen, dass Alexander Klaws den Song schon mal 2008 gesungen hat und ich möchte diese Verwirrung aus dem Weg schaffen. [...] Ich möchte kurz den Leuten, die hinter diesem Song stecken, die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient haben", klärte Jessi auf und nannte die Songwriter, die sie nun persönlich kennt.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Dezember 2022

Getty Images Sänger Alexander Klaws

