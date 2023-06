Inklusive Partnerinnen: Ganze Beckham-Familie macht Ausflug!

Für Victoria Beckham (49) ist die Familie das Ein und Alles. Die Designerin und David Beckham (48) gehen seit über 20 Jahren gemeinsam durchs Leben. Zusammen mit ihren Kindern Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und Harper Seven (11) genießen sie ihr Familienleben in vollen Zügen. Doch der Beckham-Clan wächst auch immer weiter: Mittlerweile ist der älteste Spross mit Nicola Peltz-Beckham (28) verheiratet und auch Romeo ist vergeben. Selbst beim Beckham-Familienausflug dürfen die Partnerinnen nicht fehlen!

Auf Instagram teilt Victoria jetzt einige Bilder, die den ganzen Clan zeigen: Die Großfamilie verbrachte einen Tag an einem See und hatte dabei augenscheinlich viel Spaß. So ist auf einer der Aufnahmen das ehemalige Spice Girl außer sich vor Lachen mit seinem Mann zu sehen. Ein anderes Foto zeigt wiederum Romeo gemeinsam mit seiner Liebsten Mia Regan. Auch Nicola und Brooklyn posierten freudestrahlend mit Harper für die Kamera. "Wir haben eine Menge gelacht", fasst die 49-Jährige den Tag zusammen.

Solche Familienausflüge sind aber keine Seltenheit im Hause Beckham! Vor wenigen Tagen teilte Victoria bereits einige Eindrücke vom Elton John (76)-Konzert, das sich der ganze Clan angesehen hatte. "Endlich wiedervereint. Ich liebe euch alle so sehr", kommentierte die vierfache Mutter den Beitrag.

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham mit seiner Schwester Harper und seiner Frau Nicola

Instagram / victoriabeckham Der Beckham-Clan im Mai 2023

