Julian Zietlow zeigt nackte Kids im Netz: Ex Alina reagiert

Alina Schulte im Hoff redet Klartext! Die Unternehmerin war bis vor wenigen Monaten mit dem früheren Fitness-Influencer Julian Zietlow zusammen, der zuletzt vor allem mit Schlagzeilen über seinen Drogenkonsum auf sich aufmerksam machte. Die beiden gaben sich das Jawort, gründeten Firmen zusammen und haben zwei gemeinsame Kinder. Diese zeigte Julian jetzt allerdings ziemlich freizügig im Netz. Was sagt Alina dazu?

In ihrer Instagram-Story appellierte die 36-Jährige an ihre Community, nicht ihr zu schreiben, sondern anders zu handeln: "Das Einzige, was euch hilft, wenn ihr es nicht mehr sehen wollt: Meldet, entfolgt. Und hört auf, solch ein Schauspiel und das, was medial daraus gemacht wird, jeden Tag zu verfolgen." Stattdessen sollten ihre Fans das konsumieren, was ihnen guttut. Inzwischen sind sowohl Alinas Statement als auch Julian Posts nicht mehr auffindbar.

Stattdessen postete Julian eine neue Story-Sequenz, in der dazu aufrief, ohne Schuld und Scham in die Extreme zu fallen. "Du musst nichts relativieren, nichts rechtfertigen. Werte, Maß und Anstand sind Konstrukte. Alles, was sich gut anfühlt, ist gut", lauteten seine Worte. Ob er damit auf die Worte seiner Ex anspielt? Stimmt ab!

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Mai 2023 in Berlin

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Influencerin

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff mit Julian Zietlow, Februar 2022

