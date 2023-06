Letzter Monat: So viel wiegt die schwangere Samira Cilingir!

Wie viel Gewicht bringt Samira Cilingir aktuell auf die Waage? Ende des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Love Island-Kandidatin bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Yasin (32) wieder Nachwuchs erwartet. Nach der Geburt ihres Sohnes Malik-Kerim im Dezember 2020 darf sich das Paar nun über eine kleine Tochter freuen. Bis die Kleine das Licht der Welt erblickt, ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Samira ist bereits im letzten Schwangerschaftsmonat. Wie viel hat sie bisher zugenommen?

In ihrer Instagram-Story plauderte die Hamburgerin aus, dass sie vor der Schwangerschaft 63 Kilo gewogen habe – jetzt seien es 79. "Also habe ich 16 Kilogramm zugenommen", schlussfolgerte die ehemalige Zugbegleiterin. Außerdem verriet sie, dass die Geburt jederzeit losgehen könnte. Wann genau es so weit ist, weiß Samira zufolge aber "nur der liebe Gott".

Die Influencerin kann es offenbar kaum erwarten, ihre Tochter endlich in den Armen zu halten. "[Ich] finde es natürlich schön, wenn man beides hat, Junge und Mädchen. [Ich] habe mich nur so sehr gefreut, weil wir uns bei einem Mädchen einig waren, was den Namen betrifft – bei einem Jungen leider gar nicht", erzählte sie weiter. Zudem sei sie schon sehr gespannt, wie ihr Sohn auf den Familienzuwachs reagieren wird: "Jetzt versteht er noch nicht ganz, dass er eine Schwester bekommt."

Samira und Yasin Cilingir

Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn

Samira Cilingir im Januar 2023

