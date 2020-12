Samira und Yasin verraten ihren Fans jetzt, auf welchen Namen ihr kleiner Sohn hört! Das Love Island-Pärchen ist seit diesem Montag zu dritt – am 21. Dezember hat der Lockenkopf einen Jungen zur Welt gebracht. Die frischgebackenen Eltern konnten ihr Babyglück in den vergangenen Tagen allerdings noch nicht in vollen Zügen genießen, denn nach der Entbindung gab es einige Komplikationen. Nun gibt die Kuppelshow-Kandidatin ein Update und verrät dabei auch, wie der kleine Erdenbürger heißt!

In ihrer Instagram-Story zeigt Samira jetzt ein Kärtchen mit allen Eckdaten zu ihrem Baby. Darauf ist gleich in der ersten Zeile der Babyname zu lesen: Malik-Kerim. In den frühen Morgenstunden um 2.45 Uhr hat ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt, wog dabei 3.145 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Außerdem kann die Influencerin bezüglich ihres Gesundheitszustands Entwarnung geben: "Der Kleine und ich sind jetzt endlich zu Hause angekommen, es gab leider einige Komplikationen, aber jetzt geht es uns gut und wir genießen die Zeit zu dritt", schreibt sie glücklich.

Kurz nach Malik-Kerims Geburt sei die Situation durchaus kritisch gewesen! Samira und Yasin erinnerten sich gegenüber Bild daran, dass die Entbindung nur zwei Stunden gedauert und Samira dabei heftige Geburtsverletzungen davongetragen hatte. "Ich schaute unter ihren Rollstuhl, mit dem sie in den Untersuchungsraum gefahren worden war, und da war schon einige riesige Blutlache. Es floss einfach immer weiter", schilderte der "Love Island"-Teilnehmer von 2019.

