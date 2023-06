Nico Legat geht im TV fremd: Das sagen die vergebenen Frauen

Das halten die vergebenen Frauen von Nico Legats Verhalten! Gemeinsam mit drei Paaren nehmen der Techniker und seine Freundin Sarah Liebich an der aktuellen Temptation Island-Staffel teil. Doch Nico kann der Versuchung nicht widerstehen: Mehrmals schläft er mit der Verführerin Siria und geht damit vor laufender Kamera fremd! Nun bekam Sarah die Szenen zu sehen: Während sie in Tränen ausbricht, stehen Charline, Tatum (24) und Loreen ihr bei. Doch was halten diese eigentlich von Nicos Verhalten? Promiflash hakte nach!

Tatum machte im Promiflash-Interview klar, dass Nicos Szenen "der schrecklichste Moment bei 'Temptation Island'" für sie war: "Sarah hat mir so leidgetan. Und in dem Moment hat es sich so angefühlt, als hätte Nico uns alle betrogen." Charline deutete an, dass sie bereits vermutete, dass so etwas passieren könnte. Außerdem offenbarte sie: "Ich habe so mitgelitten, es hat sich in dem Moment angefühlt, als ob man selber betrogen wurde – gar nicht in Worte zu fassen!"

Sarah selbst verriet gegenüber Promiflash, dass sie den vergebenen Frauen in diesem Moment dankbar war: "Ich war froh, nicht alleine zu sein und die Mädels als Unterstützung an meiner Seite zu haben." Das Verhalten ihres Freundes war für die Bankkauffrau "bodenlos".

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

RTL Sarah, Tatum, Loreen und Charline, "Temptation Island"-Kandidatinnen

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

