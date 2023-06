Wiedersehen nach Betrug: So war es für Nico Legat und Sarah

Sarah Liebich und Nico Legat gehen von nun an getrennte Wege! Die beiden testeten bei Temptation Island ihre Treue und scheiterten: Nico ging mehrmals mit der Verführerin Siria fremd. In der aktuellen Folge traf das Ex-Paar nun aufeinander – von Reue fehlte bei Nico allerdings jede Spur. Hinter den Kameras schien die Situation dann zu eskalieren: Wegen einer vermeintlichen Rangelei musste das Produktionsteam einschreiten. Promiflash hakt deswegen genauer nach: Wie war das Wiedersehen für Sarah und Nico?

"Wie es mir in diesem Moment ging, kann ich nicht wirklich in Worte fassen… Es war einfach schrecklich!", erinnert sich die Bankkauffrau im Promiflash-Interview. Dass Sarah bereits kurz nach den Fremdgeh-Szenen auf Nico traf, war für sie "furchtbar". "Ich war dafür in diesem Moment noch nicht bereit und konnte das Ganze noch nicht richtig fassen beziehungsweise realisieren", erklärt sie und fügt außerdem hinzu: "Die Reaktion von Nico war bodenlos, weiter zu versuchen, es zu verheimlichen."

Außerdem verrät die 23-Jährige: "Nach dem Lagerfeuer drehte ich mich zu ihm um, beschimpfte ihn. Als er auch daraufhin nur grinste, setzte es einfach bei mir aus. Ich bin absolut gegen Gewalt [...], so möchte ich nie wieder sein müssen." Nico selbst macht gegenüber Promiflash klar, dass er Sarahs Reaktion beim Wiedersehen "zu 100 Prozent" verstehen konnte. Dennoch ergänzt er: "Außer, dass sie dann auf mich losging – das war zu viel."

