Schwangere Rihanna genießt Dinner-Date in glitzernder Hose

Rihanna (35) sorgt mit ihrem Outfit mal wieder für Aufsehen! Anfang des Jahres hatte die Sängerin für eine große Überraschung beim Super Bowl gesorgt: Während ihres Auftritts in der Halbzeit hatte die "We Found Love"-Interpretin öffentlich gemacht, dass sie wieder schwanger ist. Seither begeistert die Musikerin ihre Fans regelmäßig mit ihren ausgefallenen Schwangerschaftslooks. Auch jetzt putzte sich Rihanna wieder mächtig heraus!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 35-Jährige am Donnerstagabend ein Restaurant in Santa Monica besucht. Für ihr Dinner-Date warf sich die baldige Zweifachmama mächtig in Schale! Rihanna trug eine Kombi aus einem lässigen Printshirt und einer nudefarbenen, mit Strasssteinen besetzten Leggings. Dazu wählte sie einen braunen Pelzmantel und silberne Stilettos.

Bereits vor wenigen Wochen zeigte sich die Unternehmerin in einem Pelz-Outfit bei einem Date mit ihrem Liebsten A$AP Rocky (34). Zu dem üppigen Mantel kombinierte sie ein bauchfreies Oberteil, das ebenfalls aus Fell bestand und einen kurzen Lederrock, der ebenfalls mit Pelz verziert war.

BlayzenPhotos / BACKGRID / ActionPress A$AP Rocky und Rihanna am Morgen nach der Met Gala 2023

MEGA Rihanna im April 2023

Splash News / ActionPress A$AP Rocky und Rihanna in New York, Mai 2023

